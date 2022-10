வேண்டாம் விட்ருங்க சார்..பயிரை மேய்ந்த வேலி! ‘ராட்சசன்’ போல் அத்துமீறிய கணக்கு வாத்தி! கலகலத்த சேலம்

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே சவுரியூர் அரசு பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு செய்த கணித ஆசிரியரை போலீசார் கைது செய்துள்ள நிலையில், பெற்றோர்கள் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு தலைமை ஆசிரியையிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் சிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், தெலுங்கானா, ஆந்திரா, ஹரியானா, ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இத்தகைய சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவது போல் தற்போது தமிழகத்தில் இந்த கொடூரங்கள் அரங்கேறுவது சமூக ஆர்வலர்களையும் பெற்றோர்களையும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

