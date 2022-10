மேட்டூர் அணை..2வது முறையாக 120 அடி..காவிரியில் வெள்ளம்.. தீவிர கண்காணிப்பு..கரையோர மக்கள் கவனம்

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: மேட்டூர் அணை மீண்டும் 120 அடியை எட்டியுள்ளது. அணைக்கு வரும் தண்ணீர் முழுவதும் உபரி நீராக திறந்து விடப்படுவதால் காவிரி கரையோர கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் பெய்து வரும் கன மழை காரணமாக அங்குள்ள அணைகள் நிரம்பியுள்ளது. அணைகளில் இருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுவதால் ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை வலுத்துள்ளதால் ஒகேனக்கல் காவிரியில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் காலை விநாடிக்கு 9,500 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து நேற்று காலை 9.30 மணியளவில் 35,000 கனஅடியாக உயர்ந்தது.

மேட்டூர் திறந்தும் கருகும் பயிர்கள்..உர தட்டுப்பாடு..விவசாயத்தை அழிக்க திமுக முயற்சி.. சசிகலா சாடல்

English summary

Mettur Dam has again reached 120 feet. As all the water coming to the dam is being released as excess water, flood warning has been issued to the villagers along the banks of the Cauvery.