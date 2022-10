இவனுக்கு கல்யாணமே ஆகாது போலயே! 90’ஸ் மகனுக்காக தாய் செய்த செயல்! இப்படியா? வெலவெலத்த சேலம்!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் அருகே நீண்ட நாட்களாக தனது மகனுக்கு திருமணம் நடக்காததால் தாய் ஒருவர் செய்த செயல் காரணமாக இருவருமே தற்போது சிறையில் கம்பி எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. என்ன நடந்தது என விசாரித்த போது பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பொதுவாகவே 90'ஸ் கிட்ஸ்களுக்கு திருமணமே ஆவதில்லை என்ற ஒரு கருத்து பலராலும் முன்வைக்கப்படுகிறது. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல பலருக்கும் திருமணமாகிவிட்டது. வெகு ஒரு சிலருக்கே திருமணம் ஆகவில்லை.

ஆனால் 90'ஸ் கிட்ஸ் என்றாலே திருமணம் ஆகாது என சமூக வலைதளங்களில் கிண்டல் செய்யப்படுவதைப் பார்த்து இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒருவர், தனது தாயிடம் கூற, அவரும் இதில் உண்மை இருக்கிறது போல நினைத்து , அதனால் ஒரு மொக்கை ப்ளான் போட்டு போலீஸிடம் சிக்கியிருக்கிறார்கள்.

72 - 45 -7.. அமைதியாக காரியத்தை சாதித்த

English summary

Due to the actions of a mother who did not get married to her son for a long time near Salem, both of them are currently in jail due to the incident which has caused great shock and excitement. When we inquired about what happened, a lot of startling information was revealed.