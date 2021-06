பழரசத்தில் மயங்க மருந்து கலந்து கொடுத்து.. கண்டக்டரை துடிதுடிக்க கொலை செய்த காதலி.. சேலத்தில் பகீர்

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: பழரசத்தில் மயக்க மாத்திரை கலந்து கொடுத்து பஸ் கண்டக்டரை ஆண் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து காதலி கொலை செய்த சம்பவம் சேலம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் மல்லமூப்பம்பட்டியைச் சேர்ந்த தனியார் பஸ் கண்டக்டர் சுப்பிரமணி (49). தனது மனைவி புஷ்பாவை பிரிந்து 20 வருடங்களாக தளவாய்பட்டியில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வந்தார்.

கொடூரம்.. மும்பை அடுக்குமாடி விபத்து.. ஒரே குடும்பத்தில் 8 குழந்தைகள் உட்பட 9 பேர் பலியான சோகம்!

இந்நிலையில் விழுப்புரத்தை சேர்ந்த சித்ரா என்பவரது மகள் சர்வேஸ்வரி (35). இவர் கணவரை பிரிந்து தாயாருடன் .சேலம் தளவாய்பட்டியில் வசித்து வருகிறார். சித்ரா இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் துப்புரவு பணியாளராக வேலை செய்து வருகிறார்.

English summary

salem: The bus conductor was killed by his girlfriend along with male friends after mixing an anesthetic pill in the juice