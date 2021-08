கொரோனா எதிர்ப்பு சக்தி.. விருதுநகர், சென்னை டாப்! தடுப்பூசி பற்றாக்குறை தமிழகத்தில் இல்லை: அமைச்சர்

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: தமிழகத்தில் மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன் 70 மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் கொள்கலன்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் இதுவரை 2.53 கோடி டோஸ் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டு இருப்பதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சேலம் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள 2 ஆக்சிஜன் கொள்கலன் நிலையங்களை மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் திறந்து வைத்தார். இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:

English summary

In Tamil Nadu, Virudhunagar district has 84 per cent and Chennai has 82 per cent immunity against coronavirus. In districts like Erode and Tiruppur, 40 per cent of the population is immune. State Health Minister Ma Subramanian told reporters that additional vaccinations have been allocated for those districts.