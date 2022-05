89 ஆண்டு கால மேட்டூர் அணை வரலாற்றில்.. மே மாதம் கடைசியாக தண்ணீர் திறப்பு எப்போது?.. வெதர்மேன் டேட்டா

Salem

R

சேலம்: மேட்டூர் அணையிலிருந்து மே மாதத்தில் கடைசியாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது 1945 ஆம் ஆண்டு என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக கர்நாடகா எல்லையான பிலிகுண்டுலுவிலிருந்து வங்காள விரிகுடா பூம்புகார் வரை செல்லக் கூடிய காவிரி நீர் வழித்தடங்களில் அணை கட்டுவதற்கான ஆய்வு சுமார் 90 ஆண்டுகள் நடைபெற்றது. 1924ஆம் ஆண்டு பாலமலைக்கும் சீத்தாமலைக்கும் இடையே அணை கட்ட ஆங்கிலேய அரசு முடிவு செய்து 1925ஆம் ஆண்டு பணிகளை தொடங்கியது.

இதையடுத்து 1934 ஆம் ஆண்டு மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்டு அதே ஆண்டில் ஜூன் 12 ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்ட சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இதனால் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12 ஆம் தேதி இந்த அணை பாசனத்திற்காக திறந்துவிடப்படுகிறது.

Tamilnadu Weatherman Pradeep John says about water released from Mettur dam and the last time mettur dam was opened in may month was in 1945.