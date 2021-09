கத்தியால் ஓங்கி குத்திய மனைவி.. அலறிய கணவன்.. ஓடிவந்த மாமியார்.. அவருக்கும்.. மிரண்ட சேலம்

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம் : சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே தகராறு செய்த கணவனை மனைவி கத்தியால் குத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தடுத்த மாமியாரையும் மருமகள் கத்தியால் தாக்கியது சேலம் பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கணவன் மனைவி சண்டை குடும்பத்தில் பல காரணங்களால் வருகின்றன. மது பழக்கம், ஒருவரை ஒருவர் சந்தேகப்படுதல், கள்ளக்காதல் விவகாரம், மாமியார் கொடுமை, மருமகள் கொடுமைகள் என பல காரணங்களால் கணவன் மனைவி சண்டை வருகின்றன.

பல சண்டைகளுக்கு மதுபழக்கம் மற்றும் கள்ளக்காதல் தான் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. அப்படி நடக்கும் சண்டைகள் சில சமயங்களில் கொலைகளில் முடிகின்றன. பெரும்பாலும் பெண்கள் தான் இதில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

திமுகவுக்கு வாக்களிக்காமல் போய்விட்டேனே.. வருந்திய சேலம் பெண்.. நடந்தது என்ன?

English summary

The wife stabbed her husband who was arguing near Edappadi in Salem district. The daughter-in-law also attacked the detained mother-in-law with a knife,.