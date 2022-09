யாரு “டெம்பரவரி” நீயா? நானா? எடப்பாடிக்கு வந்துச்சே கோபம்! முதலமைச்சர் மீது “ஒருமையில்” விமர்சனம்

Salem

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சேலம்: அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தன்னை பார்த்து டெம்பரவரி பொதுச்செயலாளர் என்று சொல்லும் மு.க.ஸ்டாலின்தான் டெம்பரவரி தலைவராக இருந்தார் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் ஆட்டையாம்பட்டியில் அதிமுக சார்பில் அண்ணா பிறந்தநாள் விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "திமுக ஆட்சிக்கு 44 அமாவாசை தான். அதுகூட இருக்குமா என்று தெரியவில்லை. 2024 மக்களவைத் தேர்தலுடன் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் வந்தாலும் வந்துவிடும். இங்கு ஆட்சியா நடக்கிறது. இது ஆட்சியே இல்லை.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் “யார்” தெரியுமா? கறுப்பு “ஆடு” - எடப்பாடி பேச்சை கேட்டு தொண்டர்கள் “விசில்”

English summary

Edappadi Palanisami has criticized that M.K. Stalin, who was chosen by the AIADMK general committee members and called himself the temporary general secretary, was the temporary leader.