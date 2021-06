மா.சு சொன்னது "பச்சைப் பொய்.." நீட் தேர்வு நடக்குமா, நடக்காதா சொல்லுங்க.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: நீட் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் நடக்குமா, நடக்காதா என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

சேலம், ஓமலூரில் இன்று மதியம் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி மேலும் கூறியதாவது: திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை குறைக்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். அதுவும் நடக்கவில்லை. இன்னொரு பக்கம் கட்டுமான பொருட்களின் விலை தாறுமாறாக அதிகரித்து உள்ளது.

கட்டுமான தொழிலாளர்கள் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். சிமெண்ட் விலை, கம்பி விலை, ஜல்லி விலை உட்பட கட்டுமானம் தொடர்பான அனைத்து பொருட்களின் விலையும் கிடுகிடுவென அதிகரித்துள்ளது.

ம்ஹூம்.. போன் மேல போன்.. யார் அந்த புள்ளிகள்.. கண்டுபிடிங்க.. ஆர்டர் போட்ட எடப்பாடி பழனிசாமி

English summary

