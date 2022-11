பப்ஜியில் பழக்கம்.. 17 வயதுடன் மாயமான 20! இப்போ 3 மாசம் கர்ப்பமாம்! படிச்சும் பதராய் போன ஒத்தரோசா!

Salem

oi-Rajkumar R

சேலம் : சேலம் அருகே பப்ஜி விளையாடும்போது ஏற்பட்ட பழக்கத்தில் 17 வயது மாணவனுடன் 20 வயது பட்டதாரி பெண் வீட்டிலிருந்து வெளியேறி குடும்பம் நடத்தி வந்ததும், தற்போது அந்த பெண் மூன்று மாத கர்ப்பமாக இருக்கும் தகவலால் போலீசார் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரின் கைகளிலும் ரேகை போல செல்போன் மாறிவிட்டது. எந்நேரமும் செல்போனிலேயே உலாவி கிடக்கின்றனர் மாணவர்கள்.

ஒருபுறம் இணையத்தில் கொட்டிக் கிடக்கும் அரிய தகவல்கள், ஆன்லைன் வகுப்பு என செல்போன்கள் பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் மறுபுறம் இன்ஸ்டாகிராம், பப்ஜி, ஃப்ரீ பையர் என கேம்களில் மூழ்கிக் கிடக்கின்றனர்.

இனி 18 + கிடையாதா? பாலியல் உறவுக்கான வயது வரம்பை 16-ஆக குறைக்க.. கர்நாடகா உயர் நீதிமன்றம் பரிந்துரை

English summary

When a 20-year-old graduate girl left home and started a family with a 17-year-old student while playing Pubji near Salem, Now the police are shocked by the information that the woman is three months pregnant.