ஆபத்து! பாதியாக குறைந்த தேனீக்களின் ஆயுட்காலம்.. ஆய்வாளர்கள் வார்னிங்.. நடந்தது என்ன? காரணம்!

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் நடத்திய சமீபத்திய ஆய்வில் தேனீக்களின் ஆயுட்காலம் பாதியாக குறைந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதாவது 1970களில் வாழ்ந்த தேனீக்களை விட தற்போது உள்ள தேனீக்கள் விரைவாக உயிரிழந்துவிடுவதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

தாவரங்களின் இனப்பெருக்கத்திற்கு தேனீக்களின் பங்கு இன்றியமையாததாக இருக்கும் நிலையில் தற்போது வெளியாகியுள்ள ஆய்வின் முடிவுகள் சூழலியல் ஆர்வலர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A recent study conducted by American researchers found that the lifespan of bees has been cut in half. This means that honeybees are dying off faster than honeybees in the 1970s, they said. While the role of bees is essential for the reproduction of plants, the results of the recent study have caused dissatisfaction among environmentalists.