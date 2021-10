தொடங்கியது அடுத்த அலை?? உச்சத்தில் கொரோனா உயிரிழப்புகள்.. சிங்கப்பூர் அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு

Singapore

oi-Vigneshkumar

சிங்கப்பூர்: சிங்கப்பூர் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் மெல்ல அதிகரித்த தொடங்கியுள்ளதால், ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை மேலும் ஒரு மாத காலம் நீட்டிக்கவுள்ளதாக அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது.

உலகின் எந்த நாட்டிலும் கொரோனா பாதிப்பு முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. தற்போதைய சூழலில் வேக்சின் மட்டுமே கொரோனாவுக்கு எதிரான ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் அனைத்து நாடுகளும் வேக்சின் பணிகளைத் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன. மேலும், கொரோனா பாதிப்பிற்கு ஏற்ப ஊரடங்கிலும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Singapore extends its Covid-19 restrictions for another month after the raise in Corona deaths. Corona cases and lockdown restrictions of Singapore in Tamil.