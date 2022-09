எங்க அரசியல் இனி அதிரடிதான்.. 'நிதி அமைச்சர் வாய் தான் பேசுறாரு'- மீண்டும் பிடிஆரை சீண்டிய அண்ணாமலை!

Sivagangai

oi-Vignesh Selvaraj

சிவகங்கை : மகாராஷ்டிரா, குஜராத், கர்நாடகா மாநிலங்களில் ஜிஎஸ்டி வருவாய் அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால் தமிழகத்தில் நிதி அமைச்சர் வாய் தான் பேசி வருகிறார் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பிடிஆரை சீண்டியுள்ளார்.

சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் பாஜக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைப்பெற்றது. இதில் பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இனி தமிழகத்தில் எங்களது அரசியல் அதிரடியாக இருக்கும் எனக் கூறியுள்ளார்.

குற்றவாளிகளை கைது செய்யாமல், எதிர்த்து குரல் கொடுப்பவர்களை கைது செய்கிறது திமுக அரசு. இது தொடர்ந்தால் தமிழக சிறைகள் நிரம்பும் நிலை ஏற்படும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் அண்ணாமலை.

English summary

Instead of arresting the criminals, Dravidian model government is to arrest those who speak out against crimes. BJP State President Annamalai has criticized DMK Government at Karaikudi BJP Meeting.