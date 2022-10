நாய்க்கு வெறி பிடிச்சுருச்சு! வாயை கொடுத்து மாட்டிக் கொண்ட எச்.ராஜா! 5 வருஷம் ஜெயிலுக்கு வாய்ப்பு?

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : தங்கள் வீட்டில் வளர்த்த அல்சேஷன் நாய்க்கு வெறி பிடித்ததால் அடித்துக் கொன்று விட்டதாக பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா ட்விட்டர் பதிவிட்டு இருந்த நிலையில், இது தொடர்பாக அவர் மீது விலங்குகள் நல வாரியத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதோடு ஏழு நாட்களில் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

பாஜக மூத்த தலைவரான எச்.ராஜா எப்போதுமே அதிரடி அரசியல், ஆவேச பேச்சு என சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக ட்ரெண்டிங்கில் இருப்பவர். குறிப்பாக ட்விட்டரில் அவர் எப்போது ஆக்டிவ் தான்.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தன்னிடம் கேள்வி எழுப்பிய செய்தியாளரை பார்த்து "யூ ஆர் ஆன்ட்டி இந்தியன்" என பேசிய அவரது பேச்சு தற்போது வரை சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருவது அனைவருக்கும் தெரிந்தது தான்.

English summary

Senior BJP leader H. Raja had posted on Twitter that he had killed his Alsatian dog. In this case, it has been reported that a complaint has been filed against him in the Animal Welfare Board and he has been ordered to submit a report within seven days.