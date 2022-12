எல்லா தகுதியும் அவருக்கு இருக்கு! வாரிசே இல்லாதவர்களின் புலம்பல்! பெரியகருப்பனுக்கு வந்ததே கோபம்!

Sivagangai

oi-Rajkumar R

சிவகங்கை : உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரானதற்கு எழும் விமர்சனங்கள் அனைத்துமே அரசியலில் வாரிசு இல்லாதவர்களின் புலம்பல்கள் எனவும், அமைச்சரவையில் பதவியேற்றுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அனைத்து தகுதிகளும் உள்ளது என தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி எம்.எல்.ஏ.வுமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு கடந்த 14ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

அமைச்சராக பதவி ஏற்று கொண்ட சிறிது நேரத்திலேயே உதயநிதிக்கு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு துறை ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது. உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றம் இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu Cooperatives Minister Periya Karuppan has said that all the criticisms of Udhayanidhi Stalin becoming a minister are the lamentations of those who have no heir in politics, and Udhayanidhi Stalin, who has been appointed to the cabinet, has all the qualifications.