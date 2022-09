"காங்கிரஸ் கட்சி இல்லாமல் கூட்டணி.. கடைசியில் தோல்வியில் முடியும்" கார்த்தி சிதம்பரம் உறுதி!

Sivagangai

சிவகங்கை: 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிரான காங்கிரஸ் கட்சி இல்லாமல் கூட்டணி அமைக்கப்பட்டால், அது தோல்வியில் தான் முடியும் என்று கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ராகுல் காந்தி நடைபயணம் தொடங்கப்பட்ட நாள் முதல் தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். இதையடுத்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தொடங்க ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.

அதுமட்டுமல்லாமல் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவருக்கான தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளதால், வரும் நாட்களில் மக்கள் மத்தியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஏறுமுகம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் காங்கிரஸ் கட்சித் தொண்டர்கள் தீவிரமாக மக்கள் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Karti Chidambaram has said that if an alliance is formed without the Congress party against the BJP in the 2024 parliamentary elections, it will end in defeat.