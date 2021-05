Sivagangai

சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே பெண் கொடுக்க மறுத்ததால் பெண் வீட்டின் முன்பு இளைஞர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏறபடுத்தி உள்ளது.

காதலித்த பெண் வீட்டிற்கு சென்று பெண் கேட்ட போது, அவர்கள் பெண் தர மறுத்து அறிவுரை கூறி அனுப்பியதை ஏற்காத விஜய் என்ற இளைஞர், அவர்கள் வீட்டின் முன் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று மிரட்டியதுடன், சொன்னது போலவே தற்கொலையும் செய்திருக்கிறார் என்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஆர்எஸ் மங்கலம் அருகே உள்ள தருமபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விஜய்(வயது 25). இவர் காரைக்குடி அருகே உள்ள ஒரு தனியார் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் பிஇ படித்துள்ளார். அப்போது தன்னுடன் படித்த காரைக்குடி அருகே உள்ள மீனா வயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவியை விஜய் காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

a village of meenaviyal near karaikudi in sivagangai district , The young man committed suicide by setting himself on fire in front of the woman's house because the woman's family refused to accpet marriage.