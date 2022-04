ஒருவாரம் முடங்குகிறதா இலங்கை? கடும் பொருளாதார நெருக்கடியால் உயர்மட்ட அளவில் தீவிர ஆலோசனை

Srilanka

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி நாளுக்கு நாள் மோசமாகி வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் ஆக்ரோஷத்துடன் போராட வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுக்கும் நோக்கில் இலங்கையை ஒருவாரம் முடக்க அந்நாட்டு அரசு திட்டமிட்டு உயர்மட்ட அளவில் ஆலோசனை செய்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கரைந்துள்ளது. பிற நாட்டு கரன்சிக்கு நிகரான இலங்கை கரன்சியின் மதிப்பு சரிந்துள்ளது. இது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை முடக்கி போட்டுள்ளது.

இதனால் அங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்கள் இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு, பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Srilanka Economic Crisis: Sri Lanka's economic crisis is getting worse day by day. Thus the public is likely to fight aggression. It has been reported that the Sri Lankan government is planning to lock down Sri Lanka for a week. Now related to this government discussed with high level personalites.