கார் விபத்து: சைமண்ட்ஸுக்கு நாடியே இல்லை.. வளர்ப்பு நாய் செய்தது என்ன?.. சாட்சியம் பரபர வாக்குமூலம்

சிட்னி: ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ஆண்ட்ரூ சைமண்ட்ஸ் கார் விபத்தில் சிக்கிய போது நடந்தது என்ன என்பது குறித்து நேரில் பார்த்தவர்கள் சாட்சி அளித்தனர்.

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணிக்காக இதுவரை 200 ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளவர் சைமண்ட்ஸ். இவர் இதுவரை 200 ஒரு நாள் போட்டிகளில் 5000 ரன்களை குவித்துள்ளார். 6 சதங்களையும் 30 அரை சதங்களையும் எடுத்துள்ளார்.

இவர் 133 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்காக 26 முறை வெள்ளை ஜெர்ஸியில் விளையாடியுள்ளார். அதாவது 26 டெஸ்ட் மேட்ச்கள். இன்டர்நேஷனல் போட்டிகளில் சைமண்ட்ஸ் தன் திறமையை அபாரமாக வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

English summary

Witness says that when they trying to save Australian Cricketer Symonds he had no pulse.