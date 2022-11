சாரி மாமா..நான் போய் சேர்ந்துடுவேன்! கழற்றி விட்ட காதலன்.. விஷம் குடித்த வீடியோவை அனுப்பிய பெண் பலி!

Tamilnadu

oi-Rajkumar R

திருப்பத்தூர் : திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்றம்பள்ளி அருகே காதலனுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இளம் பெண் ஒருவர் பொவாண்டோ குளிர்பானத்தில் எலி பேஸ்ட்டை கலந்து குடித்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. விஷம் குடித்த வீடியோவை அந்தப் பெண் காதலனுக்கும் உறவினர்களுக்கும் அனுப்பி உள்ளதும் தற்போது விசாரணையில் வெளிச்சத்திற்கு வந்திருக்கிறது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாட்டறம்பள்ளி அருகே கருணாநிதி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திருமால். இவரது மகள் சரண்யா (வயது 23) இவர் பிளஸ் டூ படிப்பு முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்து வந்தார். இவர் வீட்டில் அடிக்கடி செல்போனில் பேசிக் கொண்டு இருந்தார்.

இதனால் தாயார் மனோன்மணி ஏன் அடிக்கடி செல்போனில் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறாய் என கேட்டுள்ளார். இதனால் சரண்யா வாழ்க்கையில் வெறுப்பு அடைந்து கடந்த 11ஆம் தேதி பொவாண்டோ குளிர்பானத்தில் எலி பேஸ்ட்டை கலந்து குடித்து மயங்கி விழுந்ததாகக் கூறப்பட்டது.

English summary

The incident of death of a young woman after a disagreement with her boyfriend near Natrampalli in Tirupattur district after mixing rat paste in Bovonto soft drink has caused a great shock.