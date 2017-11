இந்து தீவிரவாதம்- நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு காமெடி நடிகர் கருணாகரன் ஆதரவு

இந்து தீவிரவாதம் குறித்த கமல் கருத்து.. பாஜக, சிவசேனை கடும் எதிர்ப்பு!- வீடியோ

சென்னை: இந்து தீவிரவாதம் விவகாரத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசனுக்கு நகைச்சுவை நடிகர் கருணாகரன் ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்.

கமல்ஹாசனின் இந்து தீவிரவாதம் கருத்துக்கு நடிகர்கள் பிரகாஷ்ராஜ், அரவிந்த் சாமி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். பாஜக உள்ளிட்ட இந்துத்துவா அமைப்புகளோ கமல்ஹாசனுக்கு எதிராக வரிந்து கட்டிக் கொண்டு இருக்கின்றன.

இதற்காக கமல்ஹாசன் மீது உத்தரப்பிரதேசத்தில் வழக்கும் தொடரப்பட்டுள்ளது. அந்த வழக்கு விசாரணை வரும் 22-ந் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

People criticising Kamalhassan sir should be challenged if they can sit Live in a channel and debate with him and prove he is wrong