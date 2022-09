பணத்தை எடுத்துகோங்க.. ப்ளீஸ்! அதை மட்டும் கொடுத்துடுங்க.. "ராணுவ ரகசியத்தை" தவறவிட்ட வீரர் கண்ணீர்

Tamilnadu

oi-Vishnupriya R

பழனி: பழனி முருகன் கோயிலுக்கு வந்த ராணுவ வீரர் ஒருவர் தனது பர்ஸை தவறவிட்டதாகவும் அதில் ராணுவம் தொடர்பான ஆவணங்கள் இருப்பதாகவும் அதை உடனடியாக அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துவிடுமாறும் கண்ணீர் மல்க வீடியோவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கேரளாவை சேர்ந்தவர் மனோ. இவர் ராணுவத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்னர் பழனி முருகன் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தார்.

கோயிலில் தரிசனத்தை முடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்த போது அவர் வைத்திருந்த பர்ஸ் காணாமல் போய்விட்டது. இதுகுறித்து பழனி அடிவாரம் காவல் நிலையத்தில் மனோ புகார் அளித்தார்.

An Army man from Kerala missed his purse in Palani Temple and he asked to return back it with tears.