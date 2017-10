வீட்டுக்குள்ளும் வெள்ளம்.. விடிய, விடிய தவித்த மக்கள்.. சிட்லப்பாக்கத்தையும் கவனியுங்கள் அதிகாரிகளே!

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதுமே முதல் வேலையாக மழை சென்னையை புரட்டிப் போட்டுள்ளது.

கொரட்டூர், சிட்லபாக்கம் உள்ளிட்ட நகரின் பல்வேறு தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் மழை வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளது. சிட்லப்பாக்கத்தின் சில ஏரியாக்களில் சமையலறை உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் தண்ணீர் புகுந்துவிட்டது.

வீட்டுக்குள் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால், மக்கள் தூக்கத்தைத் தொலைத்து நேற்று இரவு முதல் விடிய விடிய மழை நீரை வெளியேற்றினர்.

Chitlapakkam is flooded again, multiple times in the past 3 years, no media covered so far. pic.twitter.com/yfIo34lkxk