மாணவியுடன் காதல்.. காதல் மனைவியை எரித்துக் கொன்ற கணவன்.. ஆடிய நாடகத்தை கேட்டு ஆடிப்போன போலீஸ்

Tamilnadu

oi-Velmurugan P

திருப்பத்தூர் : திருப்பத்தூர் அருகே காதல் மனைவிக்கு மயக்க மாத்திரை கொடுத்து பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த கணவன் கைது செய்யப்பட்டார். கல்லூரி மாணவியுடன் ஏற்பட்ட காதலால் மனைவியை கொன்று நாடகமாடியது அம்பலமாகி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் அருகே காதல் மனைவியை பெட்ரோல் ஊற்றி கொலை செய்துவிட்டு தஞ்சாவூரில் தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி குடும்பம் நடத்திய கணவனை கைது செய்த போலீசார், காதலி மற்றும் குழந்தையை காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

திருப்பத்தூர் அடுத்த புது பூங்குளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சத்தியமூர்த்தி (32) இவர் எலவம்பட்டி பகுதியிலுள்ள வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் அருகே தனியார் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் அவரது ஓட்டுனர் பயிற்சி பள்ளிக்கு கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கந்திலி அருகே உள்ள கொட்டாவூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெரியசாமி மகள் திவ்யா (24) என்ற பெண் ஓட்டுனர் பயிற்சி கற்றுக்கொள்ள வந்தார்.

English summary

The husband who was wanted in the case of burning his wife with petrol near Tirupattur has been arrested. It has been exposed that he fell in love with another woman and killed his wife.