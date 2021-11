செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 2,500 கன அடிக்கு மேல் திறந்தால்.. தயாராக உள்ள 200 படகுகள்! கலெக்டர் பேட்டி

Tamilnadu

oi-Velmurugan P

செங்கல்பட்டு: செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் 2,500 கன அடிக்கு மேல் திறந்தால் மீட்பு நடவடிக்கை எடுக்க 200 படகுகள் தயாராக வைத்துள்ளோம் என செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் ராகுல்நாத் தெரிவித்தார். இந்நிலையில் இன்று மாலை 2000 கனஅடி நீர் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே எதிர்வரும் புயல் மழையை சமாளிக்க செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராகுல்நாத் தெரிவித்தார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராகுல்நாத், மாவட்ட வெள்ளத்தடுப்பு பணி அதிகாரி சமயமூர்த்தி ஐ.ஏ.எஸ் உள்ளிட்ட் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் தாம்பரம் அடுத்த மண்ணிவாக்கம், முடிச்சூர், திருநீர்மலை ஆகிய பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார்கள்.

English summary

Chengalpattu District Collector Rahul Nath said that 200 boats are ready to take rescue action if more than 2,500 cubic feet is opened in chembarabakkam lake. In this situation, 2000 cubic feet of water has been released from Sembarambakkam Lake this evening.