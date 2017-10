டிக்கெட் கட்டண விவகாரத்தில் கடும் அதிருப்தி: காசி தியேட்டரில் மெர்சல் நோ ரிலீஸ்

சென்னை: சென்னை காசி தியேட்டரில் மெர்சல் படம் திரையிடப்படாது என்று தியேட்டர் நிர்வாகம் டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளது.

நடிகர் விஜய் நடித்துள்ள மெர்சல் படம் தீபாவளிக்கு திரையிடப்படவுள்ளது. விலங்குகள் நல வாரியத்திடம் தடையில்லா சான்று பெறாத நிலையிலும் அப்படத்துக்கான முன்பதிவு கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது.

இதனிடையே கேளிக்கை வரி தொடர்பாக தமிழக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சினிமா டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்தி விற்பனை செய்ய தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.

Since we are not satisfied with the terms, we shall not be screening #Mersal for this Diwali. In case of any updates, will keep you posted