ஏன் என்னாச்சு?.. மகனின் அரசியலுக்கு திடீரென முட்டுக்கட்டை போடும் வைகோ.. பரபரப்பு பேட்டி!

கோவில்பட்டி: தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் என்று கூறினாலே நிச்சயம் முதல் 5 இடங்களுக்குள் வந்து விடுவார் ம.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் வைகோ. கருணாநிதி, அண்ணா காலம் தொடங்கி இன்றைய இளையதலைமுறை அரசியல்வாதிகள் வரை ஒன்றாக பயணித்து வருபவர்.

அரசியலில் வெற்றி, தோல்வி என அனைத்தையும் கடந்து வந்த வைகோவின் மேடை பேச்சை யாரும் ரசிக்காதவர்கள் இருக்க முடியாது. வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை காரணமாக முன்பை போல் வைகோவால் இப்போது கட்சிப் பணிகளில் தீவிர கவனம் செலுத்தவோ முடிவதில்லை.

English summary

MDMK general secretary Vaiko has said that he does not want my son to enter politics. Let politics go with me. He said I didn’t want my son to come and suffer