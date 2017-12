ஆர்.கே.நகரில் 8 சுற்று முடிவுகளிலும் பாஜகவை விட நோட்டா முன்னிலை- live

சென்னை: ஆர்.கே.நகரில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. முதல் சுற்றில் சுயேச்சை வேட்பாளர் தினகரன் 10,421 வாக்குகளுடன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.,

-ஆர்.கே.நகர்: 14வது மேஜையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் கோளாறு

-ஆர்.கே நகரில் வாக்கு எந்திரத்தில் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது

-கோளாறு காரணமாக 9வது சுற்று முடிவை அறிவிப்பதில் சிக்கல்

-எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் தினகரன் அஞ்சலி

-8வது சுற்றின் முடிவில் தினகரன் 39,548 வாக்குகள் பெற்று முன்னிலை

-அதிமுகவின் மதுசூதனன் 19,525 வாக்குகள் பெற்றுள்ளார்

-20,023 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று தினகரன் முன்னிலையில் இருக்கிறார்

-திமுக இந்த தேர்தலில் காணாமல் போகும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது- டிடிவி தினகரன் ஆதரவாளர் புகழேந்தி

-பாஜகவை விட நோட்டாவுக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன- புகழேந்தி

-ஆர்கே நகரில் சாதித்துக்காட்டிய தினகரனுக்கு திவாகரன் வாழ்த்து

5 சுற்றுகள் முடிவு விவரம்:

தினகரன் 24132

மதுசூதனன்13057

மருதுகணேஷ் 6606

கலைக்கோட்டுதயம் 1245

கருநாகராஜ் 318

தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 22447

மதுசூதனன்11304

மருதுகணேஷ் 6629

கலைக்கோட்டுதயம் 962

கருநாகராஜ் 318

-தமிழகம் தன்மானத்தில் பின்னடைந்துள்ளது- தமிழிசை தாக்கு

-தினகரனுக்கு வாக்கு கிடைக்க என்ன காரணம்? தமிழிசை

-தமிழகத்திற்கு உழைத்தாரா, பாடுபட்டாரா? தமிழிசை

-தினகரனுக்கு இதுவரை 53.16% வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன

-மதுசூதனனுக்கு 25.33%; மருதுகணேஷூக்கு 13.18% வாக்குகள்

-தினகரனுக்கு ராதாரவி வாழ்த்து

-200 ஆண்டுகள் ஆனாலும் பாஜக காலூன்ற முடியாது- ராதாரவி

தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 20298

மதுசூதனன் 9672

மருதுகணேஷ் 5091

கலைக்கோட்டுதயம் 962

கருநாகராஜ் 318

நோட்டா 453

- 4-வது சுற்றிலும் சுயேச்சை வேட்பாளர் தினகரன் முன்னிலை

தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 15868

மதுசூதனன் 7033

மருதுகணேஷ் 3691

கலைக்கோட்டுதயம் 737

நோட்டா 333

கருநாகராஜ் 220

-3-வது சுற்று முடிவிலும் தினகரன் முன்னிலை வகிக்கிறார்

-ஜெ.வுக்கு அடுத்ததாக என்னை எம்.எல்.ஏவாக தேர்வு செய்துவிட்டனர்: தினகரன்

-மக்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை விரும்புகின்றனர்- தினகரன்

-3 மாதத்தில் ஆட்சியே கவிழப் போகிறது- தினகரன்

-மதுரை விமான நிலையத்தில் தினகரன் பேட்டி

-ஆர்.கே.நகர் தொகுதி மக்கள் மாபெரும் வெற்றி தந்துள்ளனர்

-ஆர்கே நகர் வெற்றிக்காக பாடுபட்ட அனைவருக்கும் நன்றி- தினகரன்

-ஆர்.கே.நகர் தொகுதி மக்கள் 7.5 கோடி மக்களின் எண்ணத்தை பிரதிபலித்துள்ளனர்

-சென்னையில் தினகரன் பேட்டி

-ஆர் கே நகரில் 2-ம் சுற்று முடிவில் நோட்டா 208

-தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 10421

மதுசூதனன் 4521

மருதுகணேஷ் 2324

கலைக்கோட்டுதயம் 459

கருநாகராஜ்117

-3-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்

-2-வது சுற்று முடிவிலும் சுயேச்சை வேட்பாளர் தினகரன் முன்னிலை

-தினகரன் ஆதரவாளர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து, இனிப்புகள் வழங்கி உற்சாக கொண்டாட்டம்

-தினகரன் வீடு முன்பாக ஆதரவாளர்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்

Chennai: TTV Dhinakaran supporters celebrate outside a counting center as early official EC trends indicate his lead #RKNagarByPoll pic.twitter.com/XfBkehnknB — ANI (@ANI) December 24, 2017

-வாக்கு எண்ணும் மையத்தைவிட்டு சுயேச்சைகள் தப்பி ஓட்டம்

-உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதால் வெளியேறியதாக 3 சுயேச்சைகள் தகவல்

தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 10,421

மதுசூதனன் 4,521

மருதுகணேஷ் 2,383

-வாக்கு எண்ணிக்கையில் அமைதி திரும்பிவிட்டது

-2-வது சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை மீண்டும் தொடங்கியது

-45 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக வாக்கு எண்ணிக்கை நிறுத்தம்

-வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் துணை ராணுவம் குவிப்பு

-வாக்கு எண்ணும் அலுவலர்கள் தாக்கப்பட்டதால் ராணுவம் குவிப்பு

-நாற்காலிகளை வீசி மேஜைகளை உடைத்ததால் போர்க்களமானது வாக்கு எண்ணிக்கை மையம்

-அதிமுக பெண் ஏஜெண்ட் உட்பட 4 பேர் வெளியேற்றம்

-வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் அலுவலர்கள் மீதும் தாக்குதல் என தகவல்

-தினகரன் - அதிமுகவினர் இடையே மோதல்

-ரகளையில் ஈடுபட்ட 3 ஏஜெண்டுகள் வெளியேற்றம்

-வாக்கு மையத்தில் ரகளை- மேஜைகள் உடைப்பு

-வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் கூச்சல் குழப்பம்

-கூச்சல் குழப்பம் நீடிப்பதால் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்காலிக நிறுத்தம்

-ஆர்கே நகரில் பாஜகவை விட நோட்டாவுக்கு வாக்குகள் அதிகம்

-பாஜக- 66; நோட்டா- 122

-கலைக்கோட்டுதயம் 258

-கருநாகராஜ் 66

-போகப் போகத் தெரியும் இந்த பூவின் வாசம் புரியும் - மதுசூதனன்

-ஆர்கே நகர் முதல் சுற்று முடிவுகள் குறித்து மதுசூதனன் கருத்து

-ஆர்கேநகர் முதல் சுற்று முடிவுகள் ஓட்டு விற்பனை வெற்றிகரமாக நடந்திருப்பதை காட்டுகிறது - தமிழிசை

தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 5339

மதுசூதனன் 2738

மருதுகணேஷ் 1182

கலைக்கோட்டுதயம் 12

கருநாகராஜ் 8

-தற்போதைய நிலவரப்படி தினகரன் 2601 வாக்குகள்

-2-ம் சுற்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது

முதல் சுற்று முடிவுகள்:

தினகரன் 1891

மதுசூதனன் 647

மருதுகணேஷ் 360

கலைக்கோட்டுதயம் 12

கருநாகராஜ் 8

தற்போதைய நிலவரம்:

தினகரன் 636

மதுசூதனன் 423

மருதுகணேஷ் 184

கலைக்கோட்டுதயம் 12

கருநாகராஜ் 8

-பாஜகவின் கருநாகராஜன் - 7

-நாம் தமிழர் கலைக்கோட்டுதயம்- 1

- முதல் சுற்றில் தினகரன் முன்னிலை

- முதல் சுற்றில் சுயேச்சை வேட்பாளர் தினகரன் 598

- அதிமுகவின் மதுசூதனன் 243

- திமுகவின் மருதுகணேஷ் 120

- டிடிவி தினகரன் முன்னிலையில் உள்ளார்

- இரண்டாம் இடத்தில் அதிமுக, மூன்றாவது இடத்தில் திமுக

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை

- ஆர்கே நகரில் மொத்தம் 4 தபால் வாக்குகள் உள்ளன

- 4 தபால் வாக்குகளில் ஒன்றுதான் பதிவானது

- பதிவான ஒரே தபால் வாக்கும் திமுக வேட்பாளர் மருது கணேஷூக்கு கிடைத்து

- தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில் திமுக முன்னிலை

- பதிவான ஒரே ஒரு தபால் ஓட்டு திமுகவுக்கு கிடைத்தது

- ஒரே ஒரு தபால் வோட்டு திமுகவுக்கு கிடைத்தது

- ஆர்.கே.நகரில் பதிவான ஒரே ஒரு தபால் வாக்கும் திமுகவுக்கு கிடைத்துள்ளது

-ஆர்.கே.நகரில் ஒரே ஒரு தபால் ஓட்டு பதிவாகியிருந்தது

-தபால் வாக்கு முடிவு சற்று நேரத்தில் வெளியாகும்

Apart from BJP other parties that contested used corrupt practices and distributed money in a big way: Karu Nagarajan, BJP candidate from #RKNagar outside a vote counting center in #Chennai pic.twitter.com/4oWQyiKruz — ANI (@ANI) December 24, 2017

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை பலத்த பாதுகாப்புடன் தொடங்கியது

-ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாக உள்ள நிலையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் பதிவான 1.76 லட்சம் வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன.

- ராணி மேரி கல்லூரியில் வாக்கு எண்ணிக்கை

#RKNagarByPoll: Counting of votes will begin at 8 am. Visuals from outside a counting center in #Chennai pic.twitter.com/ORKYAc9LF7 — ANI (@ANI) December 24, 2017

- வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் இடத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு

- ஆர்.கே.நகரில் முதன் முதலாக பணம் பறக்கும் தேர்தல் நடந்தது- கரு.நாகராஜன்

- வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் ராணி மேரி கல்லூரி வளாகத்தில் பாஜக வேட்பாளர் கரு நாகராஜன் பேட்டி

- ஆர்.கே.நகரில் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் பணப்பட்டுவாடா- கரு.நாகராஜன்

- ஜனநாயக முறைப்படி பாஜக தேர்தலை சந்தித்துள்ளது

- பாஜகவுக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு வாக்கும் பொன்னானவை: கரு. நாகராஜன்

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை சற்று நேரத்தில் தொடங்குகிறது

- ராணிமேரி கல்லூரியில் அனுமதிக்கும் நேரம் முன்பே வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் திரண்டதால் தள்ளுமுள்ளு

- வாக்கு எண்ணிக்கை 19 சுற்றுகளாக நடத்தப்படும்

- முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

-வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் ராணி மேரி கல்லூரியில் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு

-ராணி மேரி கல்லூரியில் போலீசார் குவிப்பு

- நவம்பர் 24-ந் தேதி முதல் ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன.

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 2,28,234; ஆண்கள்: 110903 பெண்கள்: 117232; மூன்றாம் பாலினத்தவர்- 99

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதி இடைத் தேர்தல் அட்டவணை:

வேட்பு மனு தாக்கல் தொடக்கம்: நவம்பர் 27

வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய இறுதி நாள்: டிசம்பர் 4

வேட்பு மனு பரிசீலனை செய்யும் நாள்: டிசம்பர் 5

வேட்பு மனுக்களை வாபஸ் பெற கடைசி நாள்: டிசம்பர் 7

வாக்குப்பதிவு நாள் : டிசம்பர் 21

வாக்கு எண்ணிக்கை நாள்: டிசம்பர் 24

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் போட்டியிட மொத்தம் 145 வேட்பு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இவர்களில் 126 பேர் சுயேச்சைகள்.

- ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் சுயேச்சைகளாக போட்டியிட தாக்கல் செய்த நடிகர் விஷால் மனு முதலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. பின்னர் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. மீண்டும் ஏற்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டு நள்ளிரவில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதேபோல் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவின் வேட்புமனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

- டிசம்பர் 6-ந் தேதியன்று மொத்தம் 76 வேட்பு மனுக்கள் ஏற்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது

- டிசம்பர் 7-ந் தேதியன்று பரிசீலனைக்குப் பின் 59 பேர் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

- டிசம்பர் 19-ந் தேதி ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் இடைத் தேர்தலுக்கான பிரசாரம் நிறைவடைந்தது.

- டிசம்பர் 21- ந் தேதி வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது.

