4வது நாளாக நீடிக்கும் உண்ணாவிரதம்.. சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களின் உடல்நலம் பாதிப்பு - என்னதான் தீர்வு?

oi-Mohan S

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடியில், தொழிலாளர்களை திடீரென பணிநீக்கம் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, சக ஊழியர்கள் 8-வது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலும் தொழிலாளர்களின் உண்ணாவிரத போராட்டம் 4வது நாளாக நீடித்து வருகிறது.

நாடு முழுவதும் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் ஃபாஸ்டேக் முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால், ஊழியர்களை ஆட்குறைப்பு செய்யும் நடவடிக்கைகளில் சுங்கச்சாவடி நிர்வாகத்தினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடியிலும் ஃபாஸ்டேக் நடைமுறைக்கு வந்ததால், ஆட்குறைப்பு செய்யும் நடவடிக்கைகளை சுங்கச்சாவடி நிர்வாகம் மேற்கொண்டது.

உளுந்தூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடி - ஊழியர்கள் 3-வது நாளாக ஸ்டிரைக்- கட்டணமின்றி செல்லும் வாகனங்கள்!

English summary

Ulundurpet toll booth employees are on hunger strike for the 8th day despite their ill health. Various organizations have requested the TN government to immediately intervene, talk to them and find a solution.