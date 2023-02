வாணியம்பாடி அருகே இலவச வேஷ்டி சேலைக்கான டோக்கன் வினியோகம்..நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் பலியான சோகம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளார்கள்.

Tamilnadu

oi-Mani Singh S

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். தனியார் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இலவச வேஷ்டி சேலையை வாங்குவதற்கான டோக்கனை வாங்க பெண்கள் திரண்ட போது இந்த துயர சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இது தொடர்பாக நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்த தனியார் ஜல்லி நிறுவன உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பகுதியில் ஆண்டு தோறும் தைப்பூசம் தினத்தின் போது தொழில் அதிபர் 5 ஆயிரம் ஏழை எளிய மக்களுக்காக இலவச வேஷ்டி சேலை வழங்குவதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார்.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் நாளை தைப்பூசம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், 5 ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் மற்றும் இலவச வேஷ்டி சேலை வழங்குவதாக இருந்தது.

"ஒரே நொடி.." ஸ்லிப் ஆன மாணவர்.. ஆறாவது மாடியில் இருந்து விழுந்தார்! பறிபோன உயிர்! ஷாக் வீடியோ

English summary

4 women lost their lives in a stampede near Vaniyam Padi 4 women tragically died in a stampede near Vaniyambadi in Tirupathur district. The tragic incident took place when women thronged to buy a token to buy a free veshti saree at a private event.