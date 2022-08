திருமா மடியில் மடிந்தால் மகிழ்ச்சி.. நெல்லை கண்ணனின் கடைசி ஆசை.. இறுதி அஞ்சலிக்கு சென்ற திருமாவளவன்!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

நெல்லை : 'திருமா மடியில் மறைந்தால் அதுவே எனக்குப் பெருமை' என கடந்தாண்டு ஒரு மேடையில் 'தமிழ்க்கடல்' நெல்லை கண்ணன் பேசியிருந்த நிலையில், நெல்லை கண்ணனின் இறுதிச் சடங்கு நிகழ்வில் பங்கேற்று வழியனுப்பி வைத்தார் விசிக தலைவர் திருமாவளவன்.

நெல்லை கண்ணன் கனிந்த காலகட்டத்தில் பேசிய பேச்சுக்கு மிகுந்த மதிப்பளித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நெல்லை கண்ணனின் இறுதிச்சடங்கு நிகழ்வில் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தியது அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தமிழ் இலக்கியப் பேச்சாளரும், பட்டிமன்ற நடுவரும், எழுத்தாளருமான 'தமிழ்க்கடல்' நெல்லை கண்ணன் (77) நேற்று முன்தினம் காலமானார்.

தமிழ் கடல் அலை ஓய்ந்தது..நெல்லை கண்ணன் உடல் தகனம்..இலக்கியவாதிகள் கண்ணீர் அஞ்சலி

English summary

While 'Tamil kadal' Nellai Kannan had saidlast year that 'If passes away in Thirumavalavan lap, that would be my pride', VCK president Thirumavalavan attended Nellai Kannan's funeral.