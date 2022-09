இட ஒதுக்கீடு மூலம் கல்வி அறிவை பெற்றவர் அண்ணாமலை.. கலைஞரை பற்றி பேச வேண்டாம் -செஞ்சி மஸ்தான் அறிவுரை

Thanjavur

oi-Mani Singh S

தஞ்சாவூர்: இட ஒதுக்கீடு மூலமாக கல்வி அறிவை பெற்ற அண்ணாமலை கலைஞர் போன்றவர்களை விமர்சனம் செய்யாமல், கடந்த கால வரலாற்றை படித்து பார்த்து மேன்மையாக பேச வேண்டும் என சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி. மஸ்தான் அண்ணாமலைக்கு அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்.

தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகததில் சிறுபான்மை மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் சார்பில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி. மஸ்தான் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

‛நாடகம்’ என்ற அண்ணாமலை.. ‛உள்நோக்கம்’ என ஒரேபோடு போட்ட கேஎஸ் அழகிரி.. பரபர பாரத் ஜோடோ யாத்திரை

English summary

Minority Affairs Minister Senchi said that instead of criticizing people like Annamalai artist who got education through reservation, they should study the history of the past and speak highly. Mastan has advised Annamalai.