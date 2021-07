மணக்கோலத்தில் மெயின் ரோட்டில் காத்திருந்த ஜோடி.. கவனித்த ஸ்டாலின்.. திடீரென வந்து.. செம்ம சர்ப்ரைஸ்!

Thanjavur

oi-Velmurugan P

திருவாரூர்: திருக்குவளை செல்லும் வழியில் பின்னவாசலில் எஸ்.ஆர்.சோப்ரா - எஸ்.இரமா ஆகியோர் திருமண மண்டபத்தின் முன்பாக மணக்கோலத்தில் நின்றதை கவனித்த தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அவர்களின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார்.

இந்த திருமணத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினார்கள். முதல்வர் திடீரென வந்து நடத்தி வைத்ததால் மிகப்பெரிய இன்ப அதிர்ச்சியாக அந்த குடும்பத்தினருக்கு அமைந்துள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திருவாரூரில் இருந்து தங்களது சொந்த ஊரான திருக்குவளைக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தார். அவருடன் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் குடும்பத்தினரும் காரில் சென்று கொண்டிருந்தனர்

English summary

On the way to Thirukuvalai, Chief Minister mk stalin noticed SR Chopra and S Irama standing in front of the wedding hall at the back door and conducted the marriage of the couple. udhayanithi also attended and greeted the bride and groom.