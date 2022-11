ஊரை விட்டு ஒதுக்குறோம்.. ஒரத்தநாட்டில் தீண்டாமை! தலித்துகளுக்கு பொருள் விற்க மறுப்பு -பகீர் வீடியோ

Thanjavur

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தஞ்சாவூர்: சங்கரன்கோயில் அருகே ஊரைவிட்டு ஒதுக்கி வைத்ததற்காக தலித் சிறுவர்களுக்கு கடையில் திண்பண்டம் வழங்க மறுத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதே போன்ற சம்பவம் ஒரத்தநாடு அருகே அரங்கேறி இருக்கிறது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோயிலை அடுத்த பாஞ்சாங்குளம் கிராமத்தில் தலித் மக்களை கிராம பஞ்சாயத்து என்ற பெயரில் ஆதிக்க சாதியினர் ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அங்குள்ள ஒரு பெட்டிகடையில் திண்டபண்டம் வாங்க சென்ற ஆறு தலித் சிறுவர்களின் கடையின் உரிமையாளர் உங்களுக்கு தின்பண்டங்கள் கிடையாது. உங்களுக்கு பொருட்கள் கொடுக்கக்கூடாது ஊர் கட்டுப்பாடு போடப்பட்டுள்ளது என்று கூறியதை யாராலும் மறந்திருக்க முடியாது.

தென் கொரியாவின் வான் எல்லைக்குள் நுழைந்த.. சீன, ரஷ்ய விமானங்கள்.. பதறிய அமெரிக்கா.. என்ன நடந்தது?

English summary

A similar incident is taking place near Oratha Nadu, where the shop refused to provide snacks to Dalit children for leaving the village near Sankarankoil.