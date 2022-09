அதிமுக ஆபீசுக்கு போக ஓபிஎஸ்-க்கே வழி கிடையாது! நானும் போகப் போறேன் என சசிகலாவும் அடம்!

Thanjavur

oi-Mathivanan Maran

தஞ்சாவூர் : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு பொதுச்செயலாளர் என்ற அடிப்படையில் நானும் செல்வே என சசிகலா கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் கோஷ்டிகள் இடையேயான மோதல் இன்னமும் முடிவுக்கு வரவில்லை. அதிமுகவில் இபிஎஸ் கோஷ்டி ஜூலை 11-ல் பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடத்தியது. இக்கூட்டத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக இபிஎஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

English summary

Sasikala who claimed AIADMK General secretary said that She will go to the AIADMK Head Office very soon.