தஞ்சை தேர் விபத்து: கரண்ட் ஷாக்.. போகாதீங்க.. எச்சரித்த ஒருவர்! இல்லாவிட்டால்.. மக்கள் கண்ணீர்

Thanjavur

oi-Vishnupriya R

தஞ்சாவூர்: தெய்வம் மாதிரி ஒருவர் தடுக்காமலிருந்திருந்தால் நிறைய பேர் தஞ்சை தேர் விபத்தில் பலியாகியிருக்கக் கூடும் என அந்த பகுதி மக்கள் கண்ணீர் மல்க தெரிவிக்கிறார்கள்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் களிமேட்டில் அப்பர் குருபூஜை ஆண்டுதோறும் விமரிசையாக நடைபெறுவது வழக்கம். 3 நாட்கள் நடைபெறும் இந்த திருவிழாவை காண அந்த ஊரிலிருந்து வெளியூருக்கு வேலைக்கு சென்றவர்கள், திருமணம் ஆகி வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் உள்ளிட்டோர் வருகை தந்தனர்.

பொதுவாக தேர் வீதிகளில் வந்தால் அந்த வழியில் வீடுகளில் உள்ளவர்கள் தேங்காய், பூ பழம் உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்களுடன் போய் தேரில் அமர்ந்திருக்கும் பூசாரியிடம் கொடுப்பர். அவர் சுவாமிக்கு தீபாராதனை செய்து கற்பூரம் ஏற்றி கொடுப்பார்.

English summary

One villager warns others those who tries to save the people while electrocution in Tanjore Chariot.