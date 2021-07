Thanjavur

oi-Veerakumar

தஞ்சை: கும்பகோணத்தை கலக்கி வந்த ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ் மீது 600 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பண மோசடி புகார் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களிடமிருந்து 12 சொகுசு கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. 7 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்

கும்பகோணத்தையே கலக்கிய ஹெலிகாப்டர் பிரதர்ஸ்.. 12 சொகுசு கார் பறிமுதல்.. 7 தனிப்படை.. பின்னணி என்ன?

கும்பகோணம், ஸ்ரீநகர் காலனி, தீட்சிதர் தோட்டம் தெருவைச் சேர்ந்தவர்கள் எம்.ஆர்.கணேஷ் மற்றும் எம்.ஆர்.சுவாமிநாதன். இருவரும் சகோதரர்கள்.

கிரிஷ் பால் பண்ணை, விக்டரி பைனான்ஸ் என்ற பெயர்களில் இவர்கள் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்தனர். வெளி நாடுகளிலும் நிறைய தொழில் செய்து வந்துள்ளனர்.

