கும்பகோணத்தில் துயரம்; பசுவைக் காப்பாற்றும் முயற்சியில் ரயில் மோதி சிறுவன் பலி..

Thanjavur

oi-Velmurugan P

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே தான் அழைத்து வந்த மாடு ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பதை தடுக்க முயன்று , தன் உயிரையும் கொடுத்துள்ளான் சிறுவன் திலீப் குமார்.

மாட்டை தண்டவாளத்தில் இருந்து தள்ளிவிட்டுவிட்டு ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்துள்ளான். இந்த சம்பவம் தஞ்சாவூரில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே தாராசுரம் மிசின் தெருவைச் சேர்ந்தவர் அருமதுரை. இவரது மகன் திலிப்குமார் (14). கும்பகோணத்தில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா மேல்நிலைப் பள்ளியில் 9-ம் வகுப்பு படித்து வந்தான். தற்போது பள்ளி விடுமுறை என்பதால் வீட்டில் உள்ள மாடுகளை மேய்த்து வந்தான்.

English summary

dhileep kumar, (14-year-old) died after being hit by a speeding express train as he tried to save cow near Dharasuram in Thanjavur on Friday.