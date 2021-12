மந்திரவாதியின் பேச்சைக் கேட்டு நரபலி.. தஞ்சையில் 6 மாத குழந்தையைக் கொன்ற கொடூரம்..!

Thanjavur

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகே மந்திரவாதியின் பேச்சைக் கேட்டு 52 வயது முதியவரின் உயிரைப் பாதுகாப்பதாக எண்ணி, 6 மாத குழந்தையை நரபலி கொடுத்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள மல்லிப்பட்டினம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த நசுருதீன் எனபவரது மனைவி சாலிகா. இவர்களுக்கு ஹாஜரா என்ற 6 மாத பெண் குழந்தை உள்ளது. இந்நிலையில் குழந்தை ஹாஜரா தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து இறந்து விட்டதாக கூறி காவல் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்காமல் உறவினர்கள் நேற்று வியாழக்கிழமை சடலத்தை அடக்கம் செய்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் குழந்தை ஹாஜரா நரபலி கொடுக்கப்பட்டதாக உறவினர்கள் மூலம் தகவல் அப்பகுதியில் பரவியது. இதையடுத்து சேதுபாவாசத்திரம் காவல்துறை ஆய்வாளர் அண்ணாதுரை மற்றும் பட்டுக்கோட்டை டிஎஸ்பி செங்கமலக்கண்ணன் மல்லிப்பட்டினம் சென்று விசாரணையை தொடங்கினர். இதில் முதல்கட்ட விசாரணையில் குழந்தை கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என தெரியவந்தது.

English summary

A shocking incident has taken place near Pattukottai in Tanjore district where a 6-month-old baby was killed after he tried to save the life of a 52-year-old man by listening to a sorcerer.