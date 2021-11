'வேறு வழியின்றி திருடி விட்டேன்'.. மனம்மாறி நகை, பணத்தை அப்படியே வைத்து விட்டு சென்ற கொள்ளையன்!

News

கண்ணூர்: கேரள மாநிலம் கண்ணூர் அருகே உள்ளது பரியாரம் கிராமம். கடந்த சில மாதங்களாக இந்த கிராமத்தில் உள்ள வீடுகளில் அடுத்தடுத்து கொள்ளை சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன. இது தொடர்பாக பரியாரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கொள்ளையர்களை வலைவீசி தேடி வந்தனர்

பரியாரம் கிராமத்தில் உள்ள அ‌ஷரப் என்பவரது வீட்டில் சில நாட்களுக்கு முன்பு ரூ.10 ஆயிரம், 1 பவுன் நகை திருட்டு போனது. இதனால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இந்த நிலையில் அ‌ஷரப் வீட்டின் வாசல் முன்பு 3 பெரிய கவர்கள் கிடந்தன.

The robbers left the stolen jewelery and money near Kannur, Kerala. The people of the area were surprised to see the robber returning the stolen goods