தடுப்பூசி குறித்து தவறான தகவல்கள்..புதுபுது குழப்பங்கள்.. கிராமப்புறங்களில் உடனடி விழிப்புணர்வு தேவை

தேனி: கொரோனா தடுப்பூசி குறித்து மக்களிடையே இன்னமும் தவறான புரிதல் அதிகமாக உள்ளது. சாமானிய மக்கள் பலரிடம் பேசியதில், ஒவ்வொருவரும் தடுப்பூசி குறித்து ஒவ்வொரு விதமான குழப்பத்தில் உள்ளார்கள். அரசு இந்த விஷயத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

மக்களை வீட்டுக்குள் முடக்க வைத்து , சுவாச பிரச்சினையை உருவாக்கி, நோய்வாய்பட வைத்து கொன்று வருகிறது கொரோனா வைரஸ். இந்த வைரஸ் இன்று வரை எப்படி எல்லாம் பரவுகிறது என்பது பலருக்கும் புரியாத புதிர் தான்.

தஞ்சை மருத்துவமனைக்கு ரூ.1 கோடியில் ஆக்சிஜன் நிலையம்.. நன்றி தெரிவித்த அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்!

கொரோனா வந்தவர்களில் மிக தீவர நிலையில் நோய் பாதித்தவர்களை காப்பாற்றுவது மருத்துவர்களுக்கும் அரசுக்கும் பெரும் சவாலாக உள்ளது. நோய் தொற்றை ஆரம்ப நிலையில் கண்டறிந்தால் அவர்கள் உயிர் பிழைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

There is still a lot of misunderstanding among the public about the corona vaccine. Talking to a lot of ordinary people, everyone is different optimistic about the vaccine.