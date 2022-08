பண்ணை வீட்டில் முகாம்! பரபர ஆலோசனையில் ஓபிஎஸ்! அடுத்தடுத்து காத்திருக்கும் ட்விஸ்ட்! அவரும் வர்றாரா?

Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : சென்னையிலிருந்து நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு சொந்த ஊரான தேனிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்றுள்ள நிலையில் மாலை நேரங்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் அவரது பண்ணை வீட்டில் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும், சசிகலா டிடிவி தினகரன் தரப்பு நிர்வாகிகள் பலரும் அவருடன் சந்தித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் கட்சியிலிருந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமியால் நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேர்தல் ஆணையம் நீதிமன்றம் என அடுத்தடுத்து அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிரான சில நடவடிக்கைகள் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு உற்சாகத்தை அளித்துள்ள நிலையில் சுமார் ஒரு மாத இடைவெளிக்கு பிறகு தனது சொந்த ஊரான தேனீக்கு சென்றுள்ளார் ஓபிஎஸ்.

இரண்டில் ஒன்று பார்க்க முடிவு.. மதுரையில் போட்டி பொதுக்குழு! பரபரக்கும் பன்னீர்செல்வம் டீம்!

English summary

It is reported that O. Panneerselvam has gone to his hometown Theni after a long time from Chennai. In the evenings, he is consulting with important administrators from various districts at his farm house and many executives from Sasikala DTV Dhinakaran's side are also meeting with him.