கண்ணகி கோயில் கேரளாவுக்கு சொந்தமா? “என்ன இது?” அதிமுக எம்பி ரவீந்திரநாத் பேச்சால் கடும் கொந்தளிப்பு!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி: கண்ணகி கோயில் கேரளாவிற்கு சொந்தமானது என அதிமுக எம்.பி ரவீந்திரநாத், நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய பேச்சால் தேனி மாவட்ட மக்கள் கொந்தளித்துப் போயுள்ளனர்.

கண்ணகி கோவில் தமிழ்நாட்டுக்குச் சொந்தம் என்றும், கேரளா அத்துமீறி வருவதாகவும் தமிழக மக்கள் கூறி வரும் நிலையில், தேனி எம்.பியின் இந்தப் பேச்சு கடும் சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

கண்ணகி கோவிலுக்கு சாலை அமைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை தமிழக அரசு ஆராய்ந்து வரும் நிலையில், அது கேரளாவுக்கு சொந்தமானது என தமிழக எம்.பி-யே பேசியிருப்பதற்கு திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

AIADMK MP OP Ravindranath's speech in Parliament that Mangala devi Kannagi temple belongs to Kerala has left the people of Theni district in turmoil. While Tamil Nadu people are saying that Kannagi temple belongs to TN and Kerala is encroaching, the speech of Theni MP is creates lot of controversy.