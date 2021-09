ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் ஓபிஎஸ் உடன் திடீர் சந்திப்பு

Theni

oi-Velmurugan P

தேனி : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மனைவி விஜயலட்சுமி மறைவுக்கு துக்கம் விசாரிப்பதற்காக மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்குன்றன் பெரியகுளம் வந்தார். விஜயலட்சுமியின் படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்தியவர். ஓபிஎஸ்க்கு ஆறுதல் கூறிவிட்டு, அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்.

ஜெயலலிதாவின் உதவியாளராக இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தவர் பூங்குன்றன். ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னர், அரசியல் தொடர்புகளில் இருந்து தன்னைத் துண்டித்துக்கொண்ட பூங்குன்றன் தற்போது தஞ்சையில் வசித்தபடி விவசாயம் செய்யும் இவர், கோயில்களுக்கு சென்று திருப்பணிகளையும் அவ்வப்போது செய்துவருகிறார்.

ஜெயலலிதாவின் பெரும் நம்பிக்கையைப் பெற்ற பூங்குன்றன் அவர் இருந்த காலத்தில் நிழல் போல் பரபரப்பாக காணப்பட்டார். ஜெயலலிதா, அதிமுகவின் பல்வேறு சொத்துக்களை பூங்குன்றனின் பெயரில் தான் வாங்கினார். அதிமுகவின் சொத்துக்களை பராமரிக்கும் நிர்வாகியாகவும் பூங்குன்றனை தான் ஜெயலலிதா நியமித்தார். ஜெயலலிதா உயிருடன் இருந்த காலத்தில் எப்போதும் பரபரப்பாகவே காணப்பட்ட பூங்குன்றன், ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு அரசியலிலிருந்தும், ஆட்சியாளர்களிடம் இருந்தும் முற்றாக ஒதுங்கிக் கொண்டார்.

English summary

Former Chief Minister Jayalalithaa's aide poongundran came to Periyakulam to mourn the death of AIADMK coordinator O Panneer Selvam's wife Vijayalakshmi. Tribute to Vijayalakshmi's Photo. After offering his condolences to the OPS, he left.