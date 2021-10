பிறந்த ஒரே நாளில் குழந்தையைப் பறி கொடுத்த போலீஸ்.. லீவும் இல்லை.. தற்கொலை முயற்சி.. ஆடியோ வைரல்

Thirunelveli

oi-Velmurugan P

நெல்லை: மனைவியின் பிரசவத்திற்கு பின் குழந்தை இறந்த நிலையில் மேலதிகாரி விடுமுறை தராததால் தற்கொலை செய்யப்போவதாக ஆயுதப்படை காவலர் ஒருவர் பேசிய ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது.

பழி வாங்கும் படலம்..ஆயுதப்படை காவலர் கண்ணீர் Audio | Tirunelveli Police

கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அலெக்ஸ், நெல்லை மாவட்டம் வி.கே.புரத்தில் ஆயுதப்படை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 29ம் தேதி இவருக்கு வந்த தொலைபேசி அழைப்பில் 7 மாத கர்ப்பிணியான மனைவியை மருத்துவமனையில் சேர்த்திருக்கிறார். உடனே கடலூருக்கு வரும்படியும் குடும்பத்தினர் கூறியிருக்கிறார்கள்.

நெல்லை ஆயுதப்படையில் உள்ள இன்ஸ்பெக்டர் டேனியலிடம் 4 நாட்கள் விடுப்பு தரும்படி அலெக்ஸ் போனில் கேட்டுள்ளார். அதற்கு அவர், நீங்கள் 4 நாள் விடுப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அங்கு சென்ற பிறகு நிலைமையை கூறுங்கள். அதைப் பொறுத்து விடுப்பை நீட்டித்து தருகிறேன் என்று கூறியிருக்கிறேன்.

English summary

The video of a nellai policeman who said he was going to commit suicide because his inspector did not give him leave after his wife died after giving birth has gone viral on social media.