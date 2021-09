அன்பு மகளுடன் 10 நிமிடம் விளையாட நேரம் இல்லை.. மூச்சு நின்றுவிடும்.. எஸ்ஐ ஆடியோ உருக்கமான பின்னணி

Thirunelveli

Velmurugan P

நெல்லை: மன அழுத்தம் மோசமான நோயாக மாறி இந்த சூழலில், காவல்துறையினர் மன அழுத்தம், குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிக்க முடியாமை போன்ற பிரச்சனையால் விரக்தியில் இருக்கிறார்கள்.

நெல்லை பாளையங்கோட்டை காவல் உதவி ஆய்வாளர் அருணாச்சலம். தன்க்கு மனஅழுத்தம் அதிகமாகி தனது உயிர் மூச்சு நின்று விடலாம் என்றும் ஐந்து மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக தூங்கி 10 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது. அன்பு மகளுடன் 10 நிமிடம் விளையாட கூட நேரம் இல்லை என்றும் கூறி வெளியிட்ட ஆடியோ காவல்துறையினரின் மனஅழுத்தத்தை அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது.

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் உயரதிகாரிகளின் அதிகாரப் போக்கு காரணமாக பல்வேறு காவலர்கள் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிறது. காவலர்களுக்கு மன அழுத்தத்தை போக்க காவல்துறை தலைமை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும் கூட தற்கொலை சம்பவம் அவ்வபோது அரங்கேறி தான் வருகிறது.

English summary

Nellai Palayamkottai Assistant Inspector of Police Arunachalam. It has been 10 years since he slept for five hours in a row so that he could stop breathing and his life became more stressful. The audio, which claims that he did not even have time to play with his daughter for 10 minutes, sheds light on the police's depression.