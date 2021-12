ஓமிக்ரான்: கோவை, நெல்லையில் கண்காணிப்பு தீவிரம்.. கலெக்டர்கள் உத்தரவு

Thirunelveli

oi-Udhayabaskar

நெல்லை: ஓமிக்ரான் வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கோவை மற்றும் நெல்லை ஆட்சியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோவையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள் தங்குமிடம் குறித்த தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக ஆட்சியர் அம்ரித் தெரிவித்துள்ளார்.

நெல்லை ரெயில் நிலையத்தில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் அமைக்கப்பட்டு ஆர்.டி.பி.சி.ஆர் சோதனை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு தெரிவித்துள்ளார்.

பிடிங்க.. போராட்டத்தில் உயிரிழந்த விவசாயிகள் லிஸ்ட்! இப்போ என்ன சொல்வீங்க? ராகுல் காந்தி கேள்வி

English summary

coimbatore Collector said that information about the foreign travelers is being collected and monitored. Nellai District Collector said that a special medical camp has been set up at Nellai railway station and the RTPCR test has been intensified.