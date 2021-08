சைரனை ஒலிக்கவிட்டு.. கிரிக்கெட் வெற்றி கோப்பையுடன் ஆம்புலன்சில் ஊர்வலம்.. 4 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு!

Thirunelveli

நெல்லை: ஒருவருக்கு விபத்து ஏற்பட்டவுடன் தகவல் தெரிவித்த சில நிமிடங்களில் வந்து நிற்பது ஆம்புலன்ஸ் வாகனம். விபத்துக்குள்ளாகும் அல்லது உயிருக்கு போராடும் நபரை மீட்டு அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்து உயிர்பிழைக்க வைப்பது என்ற அளப்பரிய பணியை செய்து வருகிறது ஆம்புலன்ஸ் வாகனம்.

போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு மத்தியிலும், குறுகலான இடங்களிலும் அதிவேகமாக சென்று பெரும்பாலானோரை உயிர்பிழைக்க வைத்துள்ளனர் ஆம்புலன்ஸ டிரைவர்கள்.

English summary

Police have registered a case against four people who came in a procession in an ambulance with a cricket troph