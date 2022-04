கோடை காலத்தில் வரும் வெப்ப மயக்கம் - தப்பிக்கும் வழிமுறைகளை கூறுகிறார் டாக்டர் ஒய். ஆர். மானக்சா

Thirunelveli

oi-Jeyalakshmi C

திருநெல்வேலி: அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்கும் முன்பே வெயில் சுட்டெரிக்கிறது. வெயிலுக்கு இதமாக மழை பெய்தாலும் பல ஊர்களில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட் தாண்டி வெப்பநிலை பதிவாகிறது. வெப்ப மயக்கம், சிறுநீர் கடுப்பு உள்ளிட்ட கோடை கால நோய்களில் இருந்து தப்பிக்க நமது ஒன் இந்தியா வாசகர்களுக்காக பிரத்யேக ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார் பாளையங்கோட்டை அரசு சித்த மருத்துவமனை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரி அறுவை சிகிச்சைத் துறையின் பேராசிரியர் டாக்டர் ஒய். ஆர். மானக்சா.

மனித உடலின் வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துவது மூளையில் உள்ள ஹைபோதாலமஸ் என்னும் பகுதி நம்முடைய உடலின் வெப்பநிலை 98.4 பாரன்ஹீட் அளவில் இருக்கும்.

வெயில் காலத்தில் சுற்றுப் புற வெப்பம் 106 டிகிரி பாரன்ஹீட் அதிகமாகும்போது உடல் தளர்ச்சி அடையும் களைப்பு உண்டாகும் உடலை குளிர்விக்க தோல் அதிகமாக வியர்வை சுரப்பிகள் தண்ணீர் தாகம் அதிகமாக இருக்கும்.

How to escape Veppa mayakkam: (கோடை கால வெப்ப மயக்கத்தில் இருந்து தப்புவது எப்படி டாக்டர் மானக்சா அறிவுரை): Senior Siddha Physician Dr Y.R.Manekshah, M.D. who works in Tamil Nadu Government Siddha Medical College in Tirunelveli speaks about One India readers to escape from summer disease.