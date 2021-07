விஏஓக்கள் vs பொதுமக்கள் தொடர்பு.. சபாநாயகர் அப்பாவு வழங்கிய சூப்பர் யோசனை!

Thirunelveli

oi-Velmurugan P

திருநெல்வேலி : தாசில்தார்களுக்கு வழங்கியது போல் விஏஓக்களுக்கு அரசு சார்பில் செல்போன் வழங்க வேண்டும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். அப்போது தான் ஒருவர் பணி மாறிச்சென்றாலும் நிரந்தரமான எண் மூலம் புதிய கிராம நிர்வாக அதிகாரியை மக்கள் தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்று கூறியுள்ளார்.

ஊராட்சிகளின் இயக்கத்தில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் எனப்படும் விஏஓக்களின் பணி மகத்தானது. பிறப்பு இறப்பு பதிவு , அரசு மானியங்கள் பெற பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு சான்றிதழ் வழங்குவது. கிராமத்தின் சொத்துக்களை பாதுகாப்பது, கிராமத்திற்கான வளர்ச்சி பணிகளுக்கு நிதியை பிரித்து வழங்குவது, பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை அரசுக்கு தெரிவிப்பது வரை பல்வேறு பணிகள் செய்கிறார்கள்.

தினமும் பொதுமக்கள் அதிகம் சந்திக்கும் நபர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் எனப்படும் விஏஓக்கள் தான். இவர்களை பொதுமக்கள் எளிதில் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் அவர்களுக்கு அரசு செல்போன் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைய சபாநாயகர் அப்பாவு வைத்துள்ளார்.

English summary

tamilnadu assembly Speaker Appavu has requested the government to provide cell phones to the 'VAO' as it has given to the tasildars. Only then will people be able to contact the new village administration officer through a permanent number even if someone changes jobs.